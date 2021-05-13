Gal Gadot, birçok ünlü isim gibi İsrail Filistin çatışmaları hakkında açıklama yayınladı. Eski bir İsrail askeri olan Gal Gadot'un üslubu ise hayranlarını adeta ikiye böldü. Gal Gadot paylaşımının ardından twetini yorumlara kapattı.

Gadot paylaşımında “Bu çok uzun süredir devam eden bir kısır döngü. İsrail özgür ve güvenli bir ulus olarak yaşamayı hak ediyor. Komşularımız da aynı şeyi hak ediyor. Hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyorum. Bu düşmanlığın sona ermesi için dua ediyorum, liderlerimizin çözüm bulmaları için dua ediyorum ki barış içinde yan yana yaşayabilelim.”

GAL GADOT'TAN İSRAİL PAYLAŞIMI

WONDER WOMAN OLMAYI HAK EDİYOR MU?

Gal Gadot'un paylaşımı ve askeri geçmişi sosyal medyada bir başka tartışmanın da kapılarını araladı. Oyuncu, Wonder Woman rolüyle Justice League'ın de ana kadrosunda yer alıyor. İsrail'de yapmış olduğu zorunlu askerlik, zaman zaman kariyerinde pürüzler yaşamasına neden olabiliyor. Örneğin; 2017'de Wonder Woman'ın gösterimi Lübnan'da gerçekleşememişti.

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