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Galada zombi sürprizi

'Kutsal Damaca 4'ün galasında özel makyaj ve kostümlerle hazırlanan 15 kişilik zombi grubu, salonları tek tek gezerek, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı

Galada zombi sürprizi
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Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği ‘Kutsal Damacana’nın son filmi 'Kutsal Damacana 4’ün galası gerçekleştirildi.
'Kutsal Damacana 4’ün gala gecesi unutulmayacak anlara sahne oldu. Film gösterimi sonrasında sinema salonlarını zombiler bastı. Gala için özel makyaj ve kostümlerle hazırlanan 15 kişilik zombi grubu salonları tek tek gezerek, galaya katılanlara eğlenceli anlar yaşattı.

‘Kutsal Damacana 4’ filminde yer alan Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu tiyatro oyunları nedeniyle galaya katılamadı. İzleme öncesi basının sorularını yanıtlayan film ekibi heyecanlarını dile getirdi.

Şafak Sezer: Bu zamanda sinema seyircisine çok ihtiyaç var. Bizimle beraber çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve yapımcımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bahtı açık olur.

Ersin Korkut: 2007’de başladık bu seriye şimdi ‘Kutsal Damacana 4’ gerçekten çok güzel bir film oldu. Çekimlerde çok eğlendik. Şampiyonlar Ligi gibi bir kadromuz var.

Müjde Uzman: Benim çok güldüğüm bir seriydi ‘Kutsal Damacana’ içinde bulunduğum için çok mutluyum. Gerçekten bir taraftan hem korkunç hem komik oluyor bir film serisi bilmiyorum. Umarım herkes çok beğenir, umarım bizim kadar eğlenir.

Polat Yağcı: Şafakla bu ikinci filmimiz ‘Kolpaçino’ya başladık. ‘Kolpaçino 4’ geliyor Allah nasip ederse… Bu filmin devamında da ‘Kutsal Damacana Zombi’ projesi yapacağız. Bu filmden sonra da ‘Ketenpere’ yapacağız.

Onur Büyüktopçu: Kutsal Damacana hayranı olarak çok mutluyum güzel bir seri oldu. Ben zaten Şafak Sezer hayranı biriyim onunla ve Ersin Korkut’la oynadığım için çok mutluyum. Sette kilo aldık. Şafak ağabey bize sürekli kebap ve kokoreç yedirdi.

Buket Dereoğlu: Filmin ilk üç serisini izlerken gülmekten kanepeden düşmüştüm. Şafak’la birlikte ikinci filmim, çok mutluyum.

Yıldırım Memişoğlu: Kutsal Damacana’nın benim kariyerimdeki önemi çok mühim. İlk filmim. Bu da Şafak’la birlikte ikinci filmim. Bilet alın sinemaya gidin ve izleyin, eğlence garantili…

Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 4’ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor. Gösterime 20 Ocak 2023'te vizyona girmeye hazırlanan film, 'Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikâyesini konu alıyor.

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