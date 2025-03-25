Galata Köprüsü’nde oturma eylemi

Beşiktaş Meydan'da toplanan bir grup öğrenci Saraçhane'ye yürümek istedi. Polis eşliğinde yürüyüşe geçen grup, Galata Köprüsü üzerine gelince oturma eylemi yaptı.

DHA'nın haberine göre, polisin yaptığı tüm uyarılara rağmen hareket etmeyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Yaklaşık iki saat süren oturma eylemi öğrencilerin eylemi sonlandırarak köprüyü trafiğe açmaları ile sona erdi.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.