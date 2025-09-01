Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Galata Köprüsünden denize düşen kadını, atlayan adam kurtardı | Son dakika haberleri

        Galata Köprüsünden denize düşen kadını, atlayan adam kurtardı

        İstanbul'da, Galata Köprüsünden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kadın bir başka vatandaş tarafından kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kadın sudan çıkarıldı. Kadının hayatını kurtaran vatandaş ise ekipler gelene kadar kadının başında beklemesi dikkatleri çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 21:17 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir an bile tereddüt etmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, akşam saatlerinde İstanbul Eminönü Galata Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen kadın köprüden denize düştü.

        Kadının boğulma tehlikesini geçirdiğini gören bir kişi, tekneden atlayarak kadını boğulmaktan kurtardı. İhbar üzerine dalgıç polisler sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla kadın sudan çıkarıldı. Kadının sağ bir şekilde kurtulduğunu gören çevredeki vatandaşlar, ekipleri ve kadını kurtaran adamı alkışladığı anlar kameraya yansıdı. Kadının sudan çıkarıldığı anlar vatandaşların kamerası tarafından kaydedildi.

        REKLAM

        Kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        "En büyük tehditle karşı karşıyayız"
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        Çin'den "Küresel Yönetim Girişimi" önerisi
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        1 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Leyen'in uçağına müdahale olduğu değerlendiriliyor
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Akın Gürlek'ten İBB ve Aziz İhsan Aktaş soruşturmaları açıklaması!
        Kusursuz Devler!
        Kusursuz Devler!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Bebeğini çöpe atıp alışverişe gitti!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de konuştu
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        Barış Alper Yılmaz geri adım atmıyor!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        2 bin 100 yıllık mezarın içinden çıktı!
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        Bir yıl farkla 'Yenge' olamadı
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi
        Ünlülerin 2025 yazı
        Ünlülerin 2025 yazı
        ABD vizesi için yoğun talep
        ABD vizesi için yoğun talep
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat
        AYM'den Rabia Naz Vatan kararı! Anne ve babaya manevi tazminat