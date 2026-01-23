Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde ziyaretçi rekoru kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul’un iki simge yapısı Galata Kulesi ve Kız Kulesi, 2025 yılında toplam 1 milyon 197 bin 385 ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Restorasyon, koruma ve etkin alan yönetimi çalışmalarıyla her iki yapı da kültür turizminin en çok ilgi gören durakları arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’un simge yapılarında elde edilen ziyaretçi rakamlarına ilişkin, “Galata Kulesi ve Kız Kulesi’ne olan ilgi, yürüttüğümüz koruma, restorasyon ve yönetim anlayışının somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Kültürel mirasımızı korurken, bu değerleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle Galata Kulesi 951 bin 338, Kız Kulesi ise 246 bin 047 ziyaretçiye ulaştı. Restorasyon ve koruma süreçleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülen tarihi yapılar, kültürel mirasın sürdürülebilir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması hedefi doğrultusunda hem kent yaşamına hem de turizme güçlü katkı sağladı.

GALATA KULESİ 2025'İN EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MÜZELERİ ARASINDA Galata Kulesi'nde, 1 Kasım 2023 tarihinde başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında önce 8. kat ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde, kulenin 63 metre yüksekliğindeki 270 kilogram ağırlığındaki bakır alemi restore edilerek dört parça hâlinde yeniden yerine yerleştirildi. Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarları ve zemininde jeoradar taramaları gerçekleştirildi. Tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında geçici olarak ziyarete kapatılarak kapsamlı bir restorasyon sürecine alındı. 674 yıllık Galata Kulesi, bu süreçte iskeleyle çevrelenerek koruma altına alındı. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların ardından yeniden ziyarete açılan dünyanın en eski kulelerinden biri olan Galata Kulesi, 2025 verilerine göre yıl boyunca 951 bin 338 ziyaretçi ağırlayarak, geçen yılın en çok ziyaret edilen beşinci müzesi oldu. Tarihi dokusu, mimarisi ve sunduğu panoramik manzarasıyla yapı, İstanbul silüetinin ayrılmaz unsurlarından biri olmayı sürdürdü. İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGESİ KIZ KULESİ 2025'TE DE ÖNE ÇIKTI İstanbul Boğazı'nın ortasında yer alan Kız Kulesi, II. Mahmud dönemindeki mimari kimliğine kavuşturulması hedefiyle 2021 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.