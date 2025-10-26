Habertürk
        Galatasaray: 103 - Karşıyaka: 83 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray: 103 - Karşıyaka: 83 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 103-83 kazandı.

        26.10.2025 - 22:51
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Karşıyaka'yı 103-83 yendi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Ali Şakacı, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 9, Zekeriya Yiğit Tekin 9, Palmer 25, Gillespie 4, White 9, Yaman Alişan, Cummings 14, Can Korkmaz, Meeks 17, Cihat Mertali Dalgalı, Ahmet Buğrahan Tuncer 11, Muhsin Yaşar 5

        Karşıyaka: Moore 26, Samet Geyik 11, Chiozza 3, Manning 10, Alston 8, Naumoski, Gordic 8, Akif Egemen Güven 2, Tarrant 6, Ege Özçelik, Mert Celep 9

        1. Periyot: 26-21

        Devre: 51-43

        3. Periyot: 79-60

