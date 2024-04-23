Galatasaray, 23 Nisan'da Hatay'da: "Bölgeden elimizi çekmeyeceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibi ilk olarak depremden zarar gören tarihi Uzun Çarşı'ya geldi. Esnafla sohbet eden Dursun Özbek, taraftarların da ilgisiyle karşılaştı. Çok sayıda vatandaş, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleriyle fotoğraf çekildi.

FENERBAHÇELİ KÜNEFE USTASINDAN TEBRİK

Dün akşam Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi Fenerbahçe’nin Sivasspor deplasmanında puan kaybı yaşamasıyla rakibiyle arasındaki puan farkını 4’e çıkaran Galatasaray’ı ve Başkan Dursun Özbek’i tebrik eden Fenerbahçeli künefe ustasının bu davranışına teşekkür eden Dursun Özbek, burada kendisine ikram edilen künefeyi yedi.

'HATAY’A 100 KONUT YAPTIRIYORUZ' Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesi ve Hatay’la yakından ilgilendiklerini, Galatasaray olarak Hatay’da TOKİ işbirliğinde 100 deprem konutu inşa ettirdiklerini belirten Dursun Özbek, "Hatay'a bu üçüncü gelişimdi. Depremden hemen sonra zaten buradaydık bölgedeki kardeşlerimize yardım açısından burada EXPO'yu açtık, oraya gelen yardımları burada dağıttık. O zamandan beri bizim Hatay'la olan ilişkimiz devam ediyor. O gün de tespit ettiğimiz gibi bölgenin ihtiyacı olan özellikle buradan göçü engellemek için kalıcı konut itibariyle TOKİ ile yaptığımız bir anlaşma var. Bu anlaşma çerçevesinde Hatay'da 100 tane kalıcı konut Galatasaray yaptırıyor. İnşallah onun tesliminde yine burada olacağız" dedi.

BÖLGEDEN ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ Bölge insanının özellikle manevi desteğe ihtiyacı olduğunu, Hatay’dan hiçbir zaman ellerini çekmeyeceklerini ve tüm takımları da deprem bölgesine davet ettiğini aktaran Özbek şöyle konuştu: "Bugün 23 Nisan, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Biz de bugün 23 Nisan’ı Galatasaray olarak Hatay’daki çocuklarımızla kutlamak için buradayız. Onlarla biraz sonra buluşacağız. Bence bölge insanlarının en çok ihtiyacı olan manevi bağlılık. Bu manevi bağlılığı göstermek üzere, onlarla buluşmak, sarılmak, el sıkışmak, bizim kalbimizden geçenleri onlarla paylaşmak bizi çok mutlu memnun ediyor. Onun için buradayız bu bayram günü. Bölgeden elimizi çekmeyeceğiz."