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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray: 73 - Türk Telekom: 78 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 73 - Türk Telekom: 78 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray sahasında Türk Telekom'u ağırladı. Müsabakayı sarı-kırmızılılar 73-78 kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:30 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:30
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        Türk Telekom, G.Saray'ı devirdi
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, Galatasaray'ı deplasmanda 78-73 yendi.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Murat Ciner

        Galatasaray: Livingston 23, Young 4, Palmer 11, Delgado 11, Göksenin Köksal, Wallace 6, Sadık Emir Kabaca 3, Blumbergs, Izundu 4, Bugrahan Tuncer 11

        Türk Telekom: Alexander 14, Brown 10, Emre Melih Tunca, Bruhnke 2, Bess, Berkan Durmaz 9, İsmet Akpınar 16, Rodas 7, Hanlan 8,Makoundou 12 Mahir Ağva

        1. periyot: 17-13

        Devre: 33-42

        3. periyot: 49-61

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