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        Galatasaray: 8 - Esenler Erokspor: 3 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Gabriel Sara, Michy Batshuayi (3), Yusuf Demir, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu attı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 08.09.2024 - 21:56
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        Galatasaray'dan 8 gollü prova!
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        Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray ile 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 8-3'lük skorla kazandı.

        Teknik Direktör Okan Buruk mücadeleye, Günay Güvenç, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yusuf Demir, Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.

        Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gabriel Sara, 27, 70 ve 73. dakikalarda Michy Batshuayi, 35. dakikada Yusuf Demir, 40. dakikada Lucas Torreira, 62. dakikada Dries Mertens ve 64. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

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        Esenler Erokspor'un golleri 10 ve 20. dakikalarda Mame Faye, 67. dakikada ise Catakovic kaydetti.

        Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Galatasaray, ligde cumartesi günü Rizespor ile karşılaşacak.

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