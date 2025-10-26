Galatasaray'a kötü haber: Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında yok!
Galatasaray'da Davinson Sanchez, Göztepe maçında sarı kart gördü. Kolombiyalı futbolcu, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 26.10.2025 - 17:34 Güncelleme: 26.10.2025 - 17:34
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile karşılaşan Galatasaray'a kötü bir haber geldi.
Galatasaray'da Davinson Sanchez, 16. dakikada sarı kart gördü. Kolombiyalı futbolcu bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
Davinson Sanchez, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
