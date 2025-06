Galatasaray'a yeni forma sponsoru

Galatasaray Futbol Takımı'nın forma göğüs sponsoru Pasifik Holding oldu.

RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Holding Genel Müdürü Cemail Batuk katıldı.

Sponsorluk anlaşmasıyla 2025-2026 sezonu için erkek futbol takımının forma göğüs kısmında Pasifik Holding markası yer alacak. Anlaşma kapsamında Galatasaray Kulübü, 10 milyon dolar+KDV gelir elde edecek.

Törende konuşan başkan Dursun Özbek, Pasifik Holding'in geçen sezon forma sırt sponsoru olduğunu belirterek, "Pasifik Holding ülkemize birçok alanda vizyoner yatırımlar yapan kuruluşlardan bir tanesi. Geçen sene sponsor olarak Next Level markasıyla bizim yanımızda yer almışlardı. Şimdi holding adıyla, bütçeyi katlayarak göğüs sponsorumuz olarak Galatasaray markasıyla yepyeni başarıları hep birlikte yaşamak için yanımızdalar. Bu sponsorluğun geçen sene sırt ile başlayıp bu sene göğüs ile devam etmesi de onların sürdürülebilir başarı anlamında Galatasaray'a gösterdikleri güvenin önemli bir göstergesi. Galatasaray markası benzersiz taraftarıyla, pozitif imajıyla ve büyüyen başarılarıyla kendisiyle aynı vizyona sahip markalarla yol almaya devam edecek. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Pasifik Holding'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Erdoğan'ın iyi bir Galatasaraylı olduğunu aktaran Özbek, "Geçen sene bir iş birliği yaptık. Onlar açısından da son derece başarılı geçti. Bizim için de başarılıydı. Ortak amacımız, Galatasaray'ı daha üst seviyeye taşımak. Kendileri bize her türlü desteği veriyor. Her zaman sponsorlarımızın yanındayız. Galatasaray'ın enerjisini onların işlerine yansıtmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye ve Avrupa için ayrı sponsorluk aldıklarını aktaran Kavukçu, "Başkanımızın vizyonuyla göğüs sponsorluğunu sadece Türkiye'ye yapıyoruz. Diğer kulüpler o ufku görmemişler. Sadece tek sponsorları var. Bu sezon onlar da değiştirmeye karar verdiler. Fatih Bey ile Türkiye için sponsorluk yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kavukçu, bonservisini almak için görüştükleri Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferinde de Pasifik Holding'in maddi destek vereceğini sözlerine ekledi.

FATİH ERDOĞAN: BÜYÜK ONUR DUYDUK

Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, sarı-kırmızılı kulübe sponsor olarak verdikleri destekten dolayı onur duyduklarını dile getirdi.

Pasifik Holding'in 55 şirketiyle Türkiye ekonomisine hizmet ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçen sezon Next Level markamız üzerinde durmuştuk. Bu markada gayretimiz ve amacımız projelerimizin bulunduğu bölgelerde hep bir sonraki seviyeyi hedefliyor. Aynı şekilde Galatasaray da Türk futbolunda her zaman bir sonraki seviyeyi yakalıyor. Bu başarıların birbiriyle örtüşmesi bizi heyecanlandırmıştı. Galatasaray, 5. yıldızı takarak bir seviye daha atladı. Spora destek olmayı da sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Ülkemizin en güzide kulübü, futbolda her zaman next level'leri (Sonraki aşama) başarmış olan Galatasaray'ımıza hizmet etmekten, onlara destek olmaktan büyük onur duyduk. Bunun sonucu şampiyonluğumuzu da yakalamış olduk. Bunu göğüs sponsorluğuna çevirerek biraz daha taçlandırmak istedik. Bize bu fırsatı sundukları için başkanımıza, yönetimimize ve bütün Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum."