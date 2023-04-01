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Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

Lider Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk ediyor... 14 maçlık tarihi galibiyet serisi, Konya deplasmanında son bulan sarı-kırmızılılar yeni bir seri başlatmak istiyor. Nelsson'un cezası bitip Dries Mertens'in sakatlığı geride kalırken Okan Buruk'un aklında tek soru bulunuyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 27. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    NELSSON'UN CEZASI BİTTİ

    Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson karşılaşmada formasına kavuşacak.

    Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    MERTENS KADROYA DÖNÜYOR

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in mücadelede maç kadrosunda yer alacak. Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

     
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Mertens'in uzun süredir sahalardan uzak kalması, Okan Buruk'un kafasındaki tek soru işareti... 

     
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    BERKAN SARI KART CEZALISI

    Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ise sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

    Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

    Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

    İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    CİMBOM YENİ SERİ PEŞİNDE

    Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

    Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    MUSLERA

     
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    BOEY
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    NELSSON

     
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    ADEKUGBE

     
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    TORREIRA
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    OLIVEIRA

     
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    RASHICA
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    MERTENS

     
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    KEREM

     
  • Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

    ICARDI

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