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        Haberler Spor Voleybol Alexandra Frantti, Galatasaray Daikin'de! - Voleybol Haberleri

        Alexandra Frantti, Galatasaray Daikin'de!

        Galatasaray Daikin, ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:43
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        Alexandra Frantti, Galatasaray Daikin'de!
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        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li smaçör Alexandra Frantti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Son olarak VakıfBank'ta forma giyen Frantti, bir Sultanlar Ligi, bir de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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