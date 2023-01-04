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Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

Süper Lig'de haftaya lider giren Fenerbahçe, 17. haftada Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi büyük önem taşıyan maçta sahaya süreceği kadroyu belirledi. İşte Galatasaray'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i...

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 17. hafta maçında bugün MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 33 puanla  Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor.
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören Başkent ekibi ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray ile Ankaragücü arasında Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    DERBİYE LİDER ÇIKMAK İSTİYOR

    Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor. Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    BEŞ OYUNCU EKSİK

    Cimbom, bugünkü karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    MUSLERA
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    DUBOIS
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    NELSSON
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    AANHOLT
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    BERKAN
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    MIDTSJÖ
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    RASHICA
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    MERTENS
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    KEREM
  • Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11

    GOMIS

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