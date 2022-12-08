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Galatasaray arada sakata geldi!

Dünya Kupası öncesinde takım formu olarak zirveye çıkan Galatasaray arada 'sakata geldi' Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira ve Mauro Icardi'den sonra Yunus Akgün de sakatlandı! Birkaç hafta sürebilecek sakatlıklar sonrası ilk 11'in de değişme ihtimali sarı-kırmızılı teknik heyeti arayışlara itti

Galatasaray'da hangi oyuncular sakatlandı? Galatasaray sakat oyuncular listesi güncel... - Son dakika GS haberleri

Nispeten kötü girdiği sezonda son haftalarda çıkışa geçen ve seri yakalayan Galatasaray'a milli ara yaramadı! Ekim sonunda zorlu bir fikstüre girse de Beşiktaş ve 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle ivmeyi tersine çevirip puan farkını ikiye indiren Galatasaray'da yüzler gülüyordu.

Futbolcuların artan bireysel performansının yanında Okan Buruk'un ilk 11'ini bulması da seri yakalanmasında etkili olmuştu. Torreira-Oliveira omurgasını kurduktan sonra hem Mertens'in hem de Icardi'nin artan performansının yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın girdiği rekabet ve Milot Rashica'nın bireysel formu, takımın oynadığı futbolu da yukarı çekiyordu. Önce Rashica ardından Oliveira ve Icardi'nin sakatlıkları moralleri bozdu.

RASHICA VE EMRE'DEN SONRA OLIVEIRA...

Başakşehir maçında. sol dizine aldığı darbeden dolayı kemik ödemi oluşan ve bir süredir tedavisine devam edilen Milot Rashica, aynı müsabakada sol arka adalesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Emre Taşdemir bir süre sahalardan uzak kalırken kasım ayının sonundaki bir antrenmanda da Sergio Oliveira sakatlandı. Antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.

ICARDI DE SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Icardi'den geldi. Aralık ayı başındaki antrenmanda sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden Mauro Icardi, idmanı yarıda bıraktı. Arjantinli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilirken tecrübeli oyuncu tedavi için Arjantin'e döndü.

HAZIRLIK MAÇINDA YUNUS SAKATLANDI

Galatasaray'a son kötü haber ise Yunus Akgün'den geldi. Yeni sözleşme imzalanan genç futbolcu, Villarreal mücadelesine 11'de başlarken hazırlık maçında sadece 18 dakika sahada kalabildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçta aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi. Yunus Akgün'ün de sahalardan dört hafta kadar uzak kalması bekleniyor.

Üst üste gelen sakatlıklar sarı-kırmızılı kulüpte morallerin bozulmasına neden oldu. Okan Buruk ve kurmayları, uzun sürecek olan lig maratonu öncesinde oyuncuları fiziksel olarak hazırlamak üzerine planlar yaparken birkaç haftalık sakatlıklar sonrası ilk 11'in de değişme ihtimali de sarı-kırmızılı teknik heyeti arayışlara itti.

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