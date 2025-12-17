Şampiyonlar Ligi heyecanı bu hafta İstanbul’da zirveye taşınıyor. Galatasaray, lig aşamasındaki kaderini belirleyecek maçta İspanyol devi Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk etmeye hazırlanıyor. Taraftar desteğini arkasına alarak 3 puan arayacak olan Cimbom’un bu zorlu randevusu öncesi, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...