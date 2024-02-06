Galatasaray, Avrupa kadrosunu güncelledi!

Ara transfer döneminde şu ana kadar Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için UEFA'ya gönderilen futbolcu listesini de güncelledi.

Sarı-kırmızılılarda Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Real Betis'e giden Cedric Bakambu ve Roma'nın yolunu tutan Angelino listeden çıkarıldı.

Bu üç oyuncunun yerine yeni transferler Berkan Kutlu, Serge Aurier ve Carlos Vinicius UEFA kadrosuna dahil edildi.