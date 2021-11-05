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Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu! Galatasaray kaç puanla, kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaraylı taraftarlar Avrupa Ligi puan durumunu merakla araştırmaya başladı. Peki Galatasaray kaç puanla, kaçıncı sırada? İşte cevabı

Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu! Galatasaray kaç puanla, kaçıncı sırada?

Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı dün akşam Galatasaray Lomotiv Maskova maçı ile devam etti. Temsilcimiz Galatasaray E Grubu'ndaki 4. maçında Lokomotiv Moskova ile evinde 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürüd. İşte son haftalar öncesi grupta görünüm...

AVRUPA LİGİ E GRUBU 4. HAFTA PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 8 Puan
2- Lazio / 5 Puan
3- Marsilya / 4 Puan
4- L.Moskova / 2 Puan

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

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