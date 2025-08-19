Habertürk
        Galatasaray ayrılığı açıkladı: Derrick Köhn, Union Berlin'de! - Futbol Haberleri

        Galatasaray ayrılığı açıkladı: Derrick Köhn, Union Berlin'de!

        Galatasaray, Derrick Köhn'ün 4 milyon Euro bonservis bedeliyle FC Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı

        Giriş: 19.08.2025 - 21:34 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:39
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray, Derrick Köhn'ün Union Berlin'e transfer olduğunu açıkladı.

        İşte Galatasaray'ın açıklaması;

        "Profesyonel futbolcumuz Derrick Arthur Köhn'ün transferi konusunda 1. FC Union Berlin e.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre 1. FC Union Berlin e.V., şirketimize 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile 500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi gerçekleştirecektir.

        Futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde; 1. FC Union Berlin e.V., bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2.000.000 Euro düşüldükten sonra kalan tutarın %20’sini sonraki satıştan pay olarak şirketimize ödeyecektir."

