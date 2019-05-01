Beşiktaş'tan ara transfer döneminde Fulham'a transfer olan ve İngiliz ekibiyle 6 aylık sözleşme imzalayan Ryan Babel, yeniden Türkiye'ye dönüyor. İngiltere'de çıkan habere göre, takımı Premier Lig'den düşen Hollandalı, Galatasaray ile görüşmelere başladı. Fulham'da gösterdiği performansla dikkat çeken Babel, takımının bitime 5 hafta kala küme düşmesine engel olamadı.

Bu süreçte 14 maçta 5 gol atan Babel, Fulham'ın düşmesinin ardından ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde ismi Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki oyuncuya, Sarı Kırmızılılar'da forma giyen vatandaşı Ryan Donk, instagram hesabından mesaj yazmış ve "Hadi gel kırmızı kafa" ifadesini kullanmıştı.