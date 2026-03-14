        Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray - Başakşehir maçının saati ve muhtemel 11'ler gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında 9. haftada iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Galatasaray - Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla ligde birinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise, 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi alarak haftaya 5. sırada girdi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta iki takımda puan kaybetmek istemiyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Başakşehir maçı 14 Mart 2026 Cumartesi bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

        GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        SANE VE ABDÜLKERİM YOK

        Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başındaki yerini alamayacak.

        Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı müsabakada görev yapamayacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke

        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Çok merak ediyorlardı!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Bir araya geldiler
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon