Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir ağırlıyor. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray - Başakşehir maçının saati ve muhtemel 11'ler gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi ligin ilk yarısında 9. haftada iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray - Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla ligde birinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise, 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgi alarak haftaya 5. sırada girdi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta iki takımda puan kaybetmek istemiyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Başakşehir maçı 14 Mart 2026 Cumartesi bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SANE VE ABDÜLKERİM YOK
Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başındaki yerini alamayacak.
Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı müsabakada görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke