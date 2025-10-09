Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecek

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, önceki başkanlardan Adnan Polat ile birlikte merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki GSSTORE mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesiminin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, mağaza açılışının hayırlara vesile olmasını diledi. Galatasaray'ın başarılarıyla beraber burada da kazançlarının artacağına inandığını belirten Özbek, "Bütün Galatasaraylıları buradan forma almaya davet ediyorum. Karşılamanızdan ötürü de sizlere teşekkür ederim. Mardin'de de sizin gibi taraftarlarımız olduğu için son derece memnunum. Galatasaray'ı desteklemeye de devam. Şampiyonluklarımız da inşallah birlikteliğimizi devam ettirecektir” diye konuştu.

Mağazalarında Galatasaray ürünleri ve formaların yanı sıra Victor Osimhen’e özel hazırlanan kutuların da bulunduğunu anımsatan Özbek, tüm taraftarları bu kutulardan almaya davet etti.

Açılışın ardından Dursun Özbek'e Mardin reyhan şerbeti ikram edildi. Özbek, daha sonra Nusaybin’deki acılaşa katılmak üzere buradan ayrıldı.