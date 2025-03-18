Galatasaray camiası, 1905 GSYİAD'ın (Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği) düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, burada yaptığı konuşmada, şampiyonluk yarışıyla ilgili hem taraftara mesaj verdi hem de Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.