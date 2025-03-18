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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD (Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği) iftarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulunup, "25. şampiyonluğa giderken algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolundan döndüremeyecekler. 2017'de 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' demiştim. O yolda yürüyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 20:24 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:24
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        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
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        Galatasaray camiası, 1905 GSYİAD'ın (Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği) düzenlediği iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, burada yaptığı konuşmada, şampiyonluk yarışıyla ilgili hem taraftara mesaj verdi hem de Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

        "ALGI YARATMA PEŞİNDE KOŞMALAR EN ÜST SEVİYEDE"

        Dursun Özbek, "25. şampiyonluğa giderken algı yaratma peşinde koşmalar en üst seviyede. Bunlara hiç aldırmayın. Geçen sene de bunu yaptılar. Hatırlatmak istiyorum ki tarih tekerrürden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi çıktığımız bu şampiyonluk yolundan döndüremeyecekler. 2017'de 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız' demiştim. O yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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