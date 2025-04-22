"EN HEYECANLI DÖNEME GİRİYORUZ"

"Her maçımız bir final havasında olmalı, böyle çıkmalıyız. Bitmiş hiçbir şey yok. Lig devam ediyor. En heyecanlı, en stresli döneme giriyoruz. Her takım bütün eforunu kullanarak mücadele ediyor. Ligde kalmak, Avrupa'ya gitmek, şampiyon olmak için"