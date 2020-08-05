Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray TV’ye gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer politikalarına değinen Cengiz, "Sevgili camiama şunu söylemek isterim. Pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle harcamalar açısından. Teknik heyetimiz de bunun bilincinde. Biz zaten yönetim olarak bu kararlılığı gösteriyoruz. 60 milyon Euro olan harcamamızı 40 milyon Euro mertebelerine çekeceğiz. Özellikle altyapıya, gençlere ve bonservisi elinde olan değerli sporcularımıza yöneleceğiz. Kamuoyu da biliyor. Üst üste açıklayacağız. Bonservisi elinde, çok değerli oyuncuları camiamızın talepleri doğrultusunda takımımızın bünyesine kattık. Bunlara devam edeceğiz. Birinci boyut bu. Bunu şampiyonluklarla taçlandıracağız. Ana hedefimiz, her zaman dediğimiz gibi sadece Türkiye'nin değil dünyanın tepesine çıkmak. Bu doğrultuda çalışıyoruz. İnşallah bu amaca biz veya bizden sonra gelen nesiller ulaşacak." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri konusunda gelen soru üzerine değerlendirmede bulunan Cengiz, "Ben bazı değerli rakiplerimizin verdiği tepkilere çok şaşırıyorum. Biz halka açık bir şirketiz. Çift denetimden geçiyoruz. Bağımsız denetim firmaları ve UEFA bizi denetliyor. Bizim rakamlarla oynamamız istesek de mümkün değil. Açık denetim altındayız ve halka açığız. TFF bize gelip bir 'investigation', teftiş yapmadı; denetimden geçmiş rakamları biz verdik. Biz yüzde 15 sapma içinde bu rakamların çıkacağını biliyorduk. Şimdi neden bazı rakiplerimiz isyan ediyor, inan edin ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Onlara hak veriyorum. Onların acısını paylaşırım. Sıkıntılarıyla mutlu olmam; ama ben anlamıyorum. Bunun böyle olacağı belliydi. Perşembenin çarşambadan sonra geleceği belliydi. Yeniden bir talep var. Yüzde 15 sapma payı yerine yüzde 30 ya da 40 olsun diye... Biz buna da bize bir yararı olmamasına rağmen destek verdik. Biz bununla övünmüyoruz, yarın biz de terse düşebiliriz. Yapılandırma ile birlikte döviz borçlarımızı TL'ye çevirmek ve faizi düşürmek bizi müthiş olumlu etkiledi. Sadece Şampiyonlar Ligi ve kombine gelirleri değil. Taraftarımıza teşekkür ederim. Şu anda Abdurrahim Bey gece gündüz çalışıyor. Loca satışlarımız da iyi gidiyor. Biz bu harcama limiti artışının rahatlığını taraftarlarımızın verdiği destekle sağladık. Kombinelerde, localarda, gelirlerde rekor kırdık. Türkiye rekorları bizde. Sponsorlukta 300 milyonu aştık. Kendi öz kaynaklarımızdan değil, camiamızın desteğiyle getirdik. Son 60 milyon TL'lik elde ettiğimiz sponsorluk geliri bu mevcut harcama limitlerinin içinde yok. İnşallah o da katılacak." şeklinde konuştu.