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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Galatasaray Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-In oynayacak - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Basketbol, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-In oynayacak

        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 4 galibiyet, 2 beraberlikle ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılılar, son 16 turu için Play-In oynayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:12
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        Galatasaray Basketbol, FIBA'da Play-In oynayacak
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Alman ekibi RASTA Vechta’yı 74-64’lük skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini aldı.

        Aslan; ERA Nymburk, Promitheas Patras BC Vikos Cola ve RASTA Vechta ile birlikte yer aldığı D Grubu’nu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada tamamladı ve son 16 turu için Play-In'de mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetleri Nymburk karşısında aldı.

        JAMES PALMER JR, 13.3 SAYI ORTALAMASIYLA OYNADI

        Galatasaray grup maçlarını 82.0 sayı, 40.5 ribaund ve 20.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Bu müsabakalarda ön plana James Palmer Jr çıktı. ABD'li basketbolcu, oynadığı 6 karşılaşmada 13.3 sayı, 5.3 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla oynayarak takımını sırtladı.

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