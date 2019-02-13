Galatasaray Benfica maçı öncesi heyecan dorukta. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 277 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 106 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Peki Galatasaray Benfica maçı ne zaman 2019? Galatasaray Benfica maçı hangi kanalda?
GALATASARAY BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında yarın Galatasaray, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Benfica maçı Bein Sports'tan canlı yayınlanacak. Maç saat 20.55'te. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi platformunda en son 2017-2018 sezonunda mücadele etti. 2. Eleme Turu'nda İsveç ekibi Östersunds ile karşılaşan Cimbom, deplasmanda 2-0 yenilip, sahasında da 1-1 berabere kalınca kupaya temmuz ayında erken veda etmek zorunda kaldı.
Yarın yapılacak karşılaşmalar şöyle:
20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz)
20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Avrupa’da 278. maç
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 277 karşılaşmaya çıktı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 99 kez galibiyetle ayrılırken, 106 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 375 kez havalandıran Aslan, kalesinde ise 412 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Benfica ile oynayacağı karşılaşmayı kazanması halinde Avrupa’daki 100. galibiyetini elde edecek.
Bu kupada 75 kez mücadele etti
UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray 75 kez boy gösterdi. Geride kalan 75 maçta sarı-kırmızılılar, rakiplerini 29 kez mağlup ederken, 22 kez sahadan yenik ayrıldı. 24 maçta ise rakipleriyle yenişemedi. Aslan rakip fileleri 119 kez havalandırırken, kalesinde ise 98 gole engel olamadı.
1999 yılında UEFA Kupası’nı kazandı
Galatasaray, bu kupanın eski adı olan UEFA Kupası’nı 17 Mayıs 1999 tarihinde kazandı. Finalde İngiliz ekibi Arsenal’i geçen sarı-kırmızılıların başında o dönemde yine Fatih Terim bulunuyordu.
3 isim sınırda
Galatasaray’da Benfica maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ryan Donk, Martin Linnes ve Fernando Reges, karşılaşmada sarı kart görmesi halinde Portekiz’de oynanacak rövanş müsabakasında takımını yalnız bırakacak.
Marcao, Luyindama ve Diagne listeye alındı
Devre arası transfer döneminde takıma 6 isim dahil eden Galatasaray, kural gereği bunların sadece 3’ünü listeye yazdı. Sarı-kırmızılılar bu 3 hakkını Marcao, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne yana kullandı. Semih Kaya, Kosta Mitroglou ve Emre Taşdemir ise listenin dışında kaldı.
Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve performans istatistikleri şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|35
|12
|8
|15
|42
|53
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|110
|28
|27
|55
|111
|183
|UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri
|24
|17
|6
|1
|59
|22
|Kupa Galipleri Kupası
|32
|12
|7
|13
|42
|55
|UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi
|75
|29
|24
|22
|119
|98
|UEFA Süper Kupa
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|TOPLAM
|277
|99
|72
|106
|375
|412
2000 yılında şampiyon oldu
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılı takım, mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nda mutlu sona ulaşarak Türkiye'ye futbolda Avrupa'daki ilk kupasını getirdi.
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