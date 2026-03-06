Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 19:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray, Beşiktaş derbisine hazır!

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

        İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, saat 20.00'de başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başkentte yeni spor merkezi açılacak

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut Bağlıca Mahallesinde yapımı tamamlanan Bağlıca Spor Merkezini hizmete açmaya hazırlanıyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu