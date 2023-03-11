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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada konuk ettiği Kasımpaşa'yı Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar aldığı bu galibiyetle ligde üst üste 14. maçını kazandı ve Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırmayı başardı.

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Süper Lig'de sezona Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimi, Okan Buruk yönetimindeki yeni teknik ekibiyle giren sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ve ara transfer dönemlerinde yaptığı transferlerle dikkati çeken bir kadro oluşturdu.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bu süreçte çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Puan tablosunda 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasındaki performansıyla adeta lige damga vurdu.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) maçlarından galibiyetle ayrıldı.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    BEŞİKTAŞ'IN REKORUNU KIRDI!

    "Cimbom" ligin 25. haftasında Nef Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek seriyi 14 maça taşıdı. 
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Galatasaray, böylelikle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı ekibin Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    13. GALİBİYET HÜKMEN

    Ligde 13 müsabakada rakiplerine puan şansı tanımayan Galatasaray, bu süreçteki 1 galibiyeti de maç yapmadan elde etti.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Süper Lig'de 23 Ekim 2022'den bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gaziantep temsilcisinin ligden çekilmesiyle Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan geçti. 
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

    Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 3-0 galip sayıldı.
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!
  • Galatasaray, Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu kırdı!

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