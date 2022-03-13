Galatasaray Beşiktaş maçı ertelendi mi? GS BJK maçı oynanacak mı? Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman, hangi gün?

Süper Lig'de 29. hafta yılın en çok merak edilen derbilerinden birine sahne olacak. İşte büyük bir heyecanla beklenen zorlu Galatasaray Beşiktaş maçıyla ilgili son durum...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Galatasaray Beşiktaş maçının ertelenmesi ile ilgili bir karar alınmadı. Zorlu derbi 14 Mart Pazartesi günün saat 20:00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak açıklandı...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Pazartesi günü Beşiktaş'la oynayacağı maçın biletleri satışa devam ediyor. Biletler 125 TL ile 1.250 TL arasında fiyatlara satılıyor.

Maçın biletleri 10 Mart Perşembe günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu.