Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dev derbi hangi kanalda? Süper Lig 10. hafta
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Son şampiyon Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı konuk ececek. Bir maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5 puan önünde lider olan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, farkı açmanın peşinde. Immobile, Rafa Silva, Fernandes gibi oyuncularıyla dikkat çeken siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak zirveyle puan farkını düşürmek istiyor. Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray - Beşiktaş derbisi için nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS BJK derbisi canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler…
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Sezonun en formda iki takımı Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ligde topladığı 25 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, dev derbide ev sahibi avantajını kullanarak rakibine üstünlük kurmayı hedefliyor. Haftaya 20 puanla giren siyah-beyazlılar ise zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Cimbom’da derbi öncesi tek eksik oyuncu Ismail Jakobs olacak. Kara Kartal’da ise Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica’nın sakatlıkları bulunuyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte GS BJK derbisi canlı yayın kanalı, muhtemel 11’ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig’in 10. Haftası dev derbiye sahne oluyor. Galatasaray ve Beşiktaş Rams Park’ta karşı karşıya geliyor.
Galatasaray - Beşiktaş maçı, 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Beşiktaş derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://beinsports.com.tr/
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, İcardi ve Osimhen.
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih ve Immobile.
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.
Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.