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Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 29. haftasının kapanışında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek. Avrupa Ligi'nde BArcelona deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Torrent'in rövanşı düşünerek yarı rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor. İkincilik mücadelesini sürdürmek isteyen Beşiktaş'ta ise Önder Karaveli, 11'ini belirledi.

  • 01
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. 
  • 02
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.
  • 03
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Sarı-kırmızılı takım, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi.
  • 04
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.
  • 05
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan derbiyi müsabakada Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.
  • 06
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    GALATASARAY'IN 11'İ

    Pena
  • 07
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Omar
  • 08
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Nelsson
  • 09
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Marcao
  • 10
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Ömer
  • 11
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Ömer
  • 12
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Berkan
  • 13
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Cicaldau
  • 14
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Emre
  • 15
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Kerem (Barış)
  • 16
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Gomis
  • 17
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    BEŞİKTAŞ'IN 11'İ

    Ersin
  • 18
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Rosier
  • 19
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Vida
  • 20
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Necip Uysal
  • 21
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Umut
  • 22
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Josef
  • 23
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Ghezzal
  • 24
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Atiba
  • 25
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Teixeira
  • 26
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Kenan Karaman
  • 27
    Galatasaray - Beşiktaş muhtemel 11'ler

    Güven Yalçın

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