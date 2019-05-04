Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (1905 AGS) " Galatasaray Business Network" etkinliği JW Marriott Hotel'de yapıldı.

Organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir katıldı.

Açılış konuşmasını yapan 1905 AGS Başkanı Özgür Bayraktar, Ankara'da sevdası Galatasaray olan yönetici ve iş insanlarını bir araya getirmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Galatasaray'ın 113 yıllık kültürüyle kazanılan "terbiyeye" vurgu yapan Bayraktar, "Sadakat ve bağlılık ile kaynaşmayı sağlayıp mevcudiyet şuurunu artırdık." dedi.

"ŞANLI YÜRÜYÜŞÜN NEFERLERİ"

Bayraktar'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan Başkan Mustafa Cengiz, Ankara'nın kendisindeki önemine değindikten sonra katılanlara "şanlı yürüyüşün neferi oldukları" için teşekkür etti.

Üyelerin verdiği sinerji ve maddi gücün önemine vurgu yapan Cengiz, "Sizlerden destek görmeseydik bu kutsal yolda yürüyemezdik. UEFA'da CAS'ta bu kadar yürekten bu kadar güçlü savunamazdık." diye konuştu.

Engellere rağmen üyelerden aldıkları güçle yürüyüşü devam ettirdiklerini belirten Cengiz, "Elde ettiğimiz elde edeceğimiz başarılar sizler gibi görünmeyen kahramanların eseridir. Ne mutlu ki bana sizleri temsil ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz konuşmasının ardından plaket verdi ve üyelerle pasta kesti.