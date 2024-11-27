Galatasaray Çağdaş Faktoring: 110 - KP TANY: 62 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Çekya'nın KP TANY ekibini 110-62 yendi.
FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çekya ekibi KP TANY'ı 110-62 mağlup etti.
Grupta çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakalarının ardından play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ilias Karpanos (Yunanistan), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Konstantinos Marinakis Megaklis (Yunanistan)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz 6, Göksen Fitik 13, Ayşegül Günay 3, Ayşe Cora 8, Jisu Park 12, Derin Erdoğan 7, Meltem Yıldızhan 5, Zandalasini 11, Fraser 22, Vanloo 4, Li 19
KP TANY: Svatonova 6, Eva Kopecka 1, Malikova 9, Sotolova 12, Vondrackova 5, Vesela 2, Anezka Kopecka 8, Galickova 15, Travnickova 2, Svarcova 2
1. Periyot: 28-18
Devre: 58-40
3. Periyot: 85-49
4. Periyot: 110-62