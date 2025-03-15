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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 68 - Emlak Konut: 56 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 68 - Emlak Konut: 56 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Emlak Konut'u 68-56 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 15.03.2025 - 18:30
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        Galatasaray, sezonu galibiyetle bitirdi!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ağırladığı Emlak Konut'u 68-56 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligde normal sezonu 17 galibiyetle, Emlak Konut ise 15 galibiyetle tamamladı. Her iki ekip de play-off biletini aldı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mehmet Şahin, Orkun Yurttaş, Nihat Çetin

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ, Steinberga 12, Zandalasini 5, Li 23, Vanloo 18, Gökşen Fitik 4, Ayşe Cora 4, Derin Erdoğan 2, Selin Rachel Gül, Meltem Yıldızhan

        Emlak Konut: Thomas 17, Sehernaz Çidal 5, Macaulay 6, Parks 6, Gueye 20, Berfin Sertoğlu 2, Gamze Takmaz

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        1. Periyot: 17-22

        Devre: 29-36

        3. Periyot: 48-50

        4. Periyot: 68-56

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