Galatasaray Çağdaş Faktoring: 68 - Emlak Konut: 56 | MAÇ SONUCU

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ağırladığı Emlak Konut'u 68-56 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligde normal sezonu 17 galibiyetle, Emlak Konut ise 15 galibiyetle tamamladı. Her iki ekip de play-off biletini aldı.