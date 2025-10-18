Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 52 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 52 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-52 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 21:24 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:24
        Galatasaray evinde hata yapmadı!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ağırladığı Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-52 mağlup etti.

        Bu sonuçla Galatasaray, ligde 3'te 3 yaptı. Melikgazi Kayseri Basketbol ise 2. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Aydın Karaçam, Mustafa Candemir Tabak, Furkan Köse

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 12, Williams 7, Sude Yılmaz 5, Derin Erdoğan 10, Zeynep Şevval Gül, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 1, Elif Bayram 4, Gökşen Fitik 11, Sehernaz Çidal 2, Juhasz 10, Kuier 8

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 12, Meltem Avcı Yılmaz 7, Collier 13, Doğa Adıcan 2, Merve Uygül, Williams 8, Merve Arı 2, Filip 8, Feray Dalkılıç

        1. Periyot: 19-18

        Devre: 41-37

        3. Periyot: 56-41

        4. Periyot: 75-52

