Galatasaray Çağdaş Faktoring - Beretta Famila Schio: 73-70 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeague'in açılış haftasında İtalya ekibi Beretta Famila Schio'yu son periyottaki etkili oyunuyla 73-70 mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague (Avrupa Ligi) B Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 73-70 yendi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Esperanza Mendoza (İspanya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Tomasz Wit Langowski (Polonya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 14, Oblak 13, Sehernaz Çidal, Juhasz 9, Kuier 6, Williams 8, Gökşen Fitik 8, Ayşe Cora Yamaner 6, Derin Erdoğan 5, Elif Bayram 4
Beretta Famila Schio: Verona 10, Conde 17, Steinberga 12, Zandalasini 10, Shepard 10, Mestdagh 3, Sottana 2, Zanardi 1, Andre 2, Badiane 3
1. Periyot: 17-20
Devre: 32-39
3. Periyot: 53-55
Beş faulle çıkanlar: 37.23 Verona, 38.04 Zandalasini (Beretta Famila Schio)