Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding: 83-103 (MAÇ SONUCU)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 103-83 mağlup etti.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken, televizyon molasının ardından iki takım da özellikle savunmada etkili bir görüntü ortaya koydu. İlk çeyreğin son 3 dakikasına takımlar 13-13'lük eşitlikle girerken, Fenerbahçe Alagöz Holding; McBride, Sevgi Uzun, Anderson ve Meesseman'ın üst üste sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayarak skoru 22-13'e getirdi. Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Meltem Yıldızhan'ın 3 sayılık basketine Fenerbahçe Alagöz Holding, McBride'ın 2 sayılık atışıyla karşılık verince periyot 24-16 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

REKLAM

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring, hem dış atışlarda hem de pota altında rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılı ekip, hızlı hücumlarda bulduğu sayılarla bu çeyreğin ilk 4 dakikalık bölümünde 11-6'lık seriyle farkmı 3 sayıya indirdi: 27-30. McBride ve Meesseman'la etkili olan Fenerbahçe Alagöz Holding, farkı yeniden 6 sayıya çıkararak devreye 44-38 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı Fenerbahçe Alagöz Holding'in 5-0'lık serisiyle başladı: 38-49. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Vanloo ve Sude Yılmaz'ın dış atışlarıyla farkı 2 sayıya (51-53) indirdi. Kalan sürede hızlı hücumlar ve dış atışlarda başarılı olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ribaundlarda da rakibine üstünlük kurarak, son çeyreğe girilirken 22-4'lük seriyle farkı 20 sayıya çıkardı: 75-55.