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Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI YAYIN

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesinde Galatasaray'ın 61, Rizespor'un 31 puanı bulunuyor

Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

SAAT: 19.00
HAKEM: Volkan Bayarslan
STAT: Türk Telekom
YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Emre Kılınç, Etebo, Gedson, Emre Akbaba, Mostafa, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Moroziuk, Dokovic, Sabo, Boldrin, Samudio, Skoda
TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi. Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 10'unda berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

TAYLAN ANTALYALI CEZALI

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı bu müsabakada forma giyemeyecek. Ligde geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda bulunmuyor.

GALATASARAY'DA 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

RİZESPOR'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

SON 11 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 8'ini kazanırken, 3'ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 40. kez karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 39 lig maçından 26'sını Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 89 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0'lık skorla galip geldi.

RİZESPOR DEPLASMANDA 1 KEZ KAZANDI

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında tek yenilgi aldı.

İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 19 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1'lik skorla yitirdi.

İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 46 golüne, Çaykur Rizespor 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'daki 19 lig maçının tamamında gol atarken, 10'unda kalesini gole kapattı.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 39 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 39 maçın 36'sında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

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