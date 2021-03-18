Galatasaray Çaykur Rizespor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu yarın saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
GALATASARAY Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 19 Mart Cuma günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Falcao.
ÇaykurRizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda
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