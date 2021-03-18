Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo, yarı final bileti için karşılaşacak

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu yarın saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY Ç.RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı 19 Mart Cuma günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Falcao.

ÇaykurRizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda