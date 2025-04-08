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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çekya'da avantaj istiyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çekya'da avantaj istiyor

        Galatasaray⁠ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Çekya'nın ERA Nymburk takımına konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:06 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:06
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        Galatasaray Çekya'da avantaj istiyor!
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        Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray⁠ Erkek Basketbol Takımı, yarın Çekya ekibi ERA Nymburk'la deplasmanda karşılaşacak.

        Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, Tivibu Spor 1 kanalından canlı yayımlanacak.

        Normal sezonda ERA Nymburk'un da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 2. olarak play-inn oynama hakkı kazandı. Grup lideri Çekya temsilcisi, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

        Play-inn'de Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı. Bu turda ise J Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. ERA Nymburk ise L Grubu'nu lider tamamlayarak çeyrek finalde seri başı oldu.

        Üç maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarında 2 galibiyet elde eden takım, adını dörtlü finale yazdıracak. İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, kazanarak ev sahibi avantajını eline geçirmeye çalışacak. Seride ikinci müsabaka 15 Nisan Salı günü İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

        İki takım bu sezon normal sezonda 2 kez karşı karşıya geldi. Müsabakaları Çekya temsilcisi 87-75 ve 80-70'lik skorlarla kazandı.

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