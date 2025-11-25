Galatasaray'da 4 değişiklik: Yusuf Demir, kadroya alınmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

"Devler Ligi"nde beşinci haftaya 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puan toplayarak ilk 8 iddiasıyla giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta Union Saint-Gilloise'ı ağırladı. Galatasaray, müsabakaya, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Kalede Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Wilfried Singo ve Mario Lemina'dan sakatlıkları, Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, İlkay ve Icardi'yi ilk 11'de oynattı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER Sarı-kırmızılı takım, önemli futbolcularından Union Saint-Gilloise karşısında yararlanamadı. Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina, Yunus Akgün, Wilfried Singo, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, sakatlıkları nedeniyle kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forma giyemedi. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Belçika temsilcisine karşı kadroya giremedi. YUSUF DEMİR KADROYA ALINMADI Okan Buruk, genç orta saha oyuncusu Yusuf Demir'i kadroya almadı. Gençlerbirliği müsabakasının 17. dakikasında sakatlanan Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Yusuf, devre arasında yerini İlkay Gündoğan'a bırakmıştı. Etkisiz bir performans sergileyen ve taraftarın tepkisini çeken 22 yaşındaki Yusuf, Union Saint-Gilloise karşısında kadroya giremedi.

YEDEKLERDE 5 GENÇ OYUNCU Teknik direktör Okan Buruk, Union Saint-Gilloise mücadelesinin kadrosuna 6 genç futbolcuyu aldı. Sakat ve cezalı toplam 8 futbolcusu bulunan sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki 10 numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta kadroda yer aldı. ÜÇ OYUNCU GENÇLİK LİGİ MAÇINDAN ÇIKIP GELDİ Galatasaray'da yedeklerde yer alan 3 futbolcu, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi müsabakasında süre aldı. Yedeklerde oturan Furkan Koçak, Union Saint-Gilloise ile yapılan müsabakada 90 dakika sahada kaldı. Yusuf Kahraman ile Ege Araç ise 65'er dakika süre aldı. Sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Galatasaray, yedeklere gençler dahil 9 futbolcu yazabildi.