Galatasaray'da 5. yıldızın kod adı: İstikrar!

2014-2015 sezonunda 4. yıldızı armasına takan ve Türkiye'deki ilk ve tek 4 yıldızlı takım olan Galatasaray, sezona ilginç bir tanıtımla başladı.

'KEK KALIBI'NDAN 4. YILDIZA

Başkan Ünal Aysal ve futbolcular, stadyumda büyük bir yıldızın içine girdi ve hedefi 20. şampiyonluk olarak tanıttı. Bu tanıtım rakip taraftarlar ve futbol eleştirmenleri tarafından "kek kalıbı" olarak nitelendirilse de, sezon sonu sarı-kırmızılı takım son noktayı koydu...

20. şampiyonluk hedefiyle yola çıkılan sezonda G.Saray, 3 başkan ve 2 teknik direktör değiştirdi. Teknik direktör Cesare Prandelli ile başlayan Galatasaray, İtalyan çalıştırıcıyla sadece 10 hafta birlikte kaldı. REKLAM TRABZONSPOR YENİLGİSİ BARDAĞI TAŞIRDI Ligde Balıkesirspor ve Başakşehir'e yenilen Galatasaray'da bardağı taşıran son damla ise Trabzonspor yenilgisi oldu. Sarı-kırmızılılar sahasında bordo-mavililere 3-0 yenilirken, bu mağlubiyet sonrası Cesare Prandelli ile yol ayrımına gitti. 57 yaşındaki çalıştırıcı sarı-kırmızılıların başında 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 19 puan topladı. Prandelli takımdan gönderildiğinde Cimbom -2 averajla 3. sırada yer alıyordu. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ise bu süreçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 20'şer puanda G.Saray'ın üstünde yer aldı. Prandelli'yi gönderdikten sonra Gaziantepspor deplasmanında sahne alan G.Saray'ın başında teknik direktör olaran Claudio Taffarel yer aldı ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. HAMZA HAMZAOĞLU GÜNEŞ GİBİ DOĞDU Aralık ayında ligin 12. haftasında sözleşme imzalayan Hamza Hamzaoğlu'yla Galatasaray adeta yeniden doğru. Ligin ilk 11 haftasında 3 yenilgi alan G.Saray, kalan tüm sezon boyunca yalnızca 2 mağlubiyet gördü. 45 yaşındaki çalıştırıcı G.Saray'ın başında 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 55 puan topladı ve sezonu 77 puanla zirvede tamamlayarak Aslan'ın göğsüne 4. yıldızı takmasının başrolü oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA 3 GALİBİYET - 3 MAĞLUBİYET Galatasaray o sezon çıktığı büyük maçlarda ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. İki maçta da Beşiktaş'ı deviren sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor'a ise 2 maçta da boyun eğdi. İçeride Fenerbahçe'yi yenen Cimbom, deplasmanda rakibine mağlup oldu. ÜNAL AYSAL'LA BAŞLADI, DURSUN ÖZBEK'LE BİTTİ Sezona başkan Ünal Aysal'la başlayan Galatasaray'da, ekimde olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı ve Aysal'ın yerine Duygun Yarsuvat geldi. Duygun Yarsuvat'ın başkanlık sürecinde asbaşkan Dursun Özbek olurken; 25 Mayıs'ta tekrar seçime gidildi ve Dursun Özbek sarı-kırmızılıların başkanı seçildi. Sarı-kırmızılılar sezon boyunca hedefinden şaşmayarak Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Sezon tamamlandığında Hamza Hamzaoğlu, 2.26'lık puan ortalamasıyla Galatasaray'ı zirveye taşıdı.

30 Mayıs 2015'te ligler sona ererken Dursun Özbek böylelikle 4. yıldızı takan başkan oldu. Fakat bu hikaye böyle bitmeyecek, Dursun Özbek 5. yıldızın kazanıldığı sezon yine Galatasaray'ın başkanı olarak o koltukta oturacaktı... REKLAM 5. YILDIZIN KOD ADI: İSTİKRAR! Olağanüstü genel kurullar, teknik direktörlük değişiklikleri gibi olaylarla geçen sarı-kırmızılarda 5. yıldız serüveninin adı ise "istikrar" olacaktı... 2022'de Galatasaray'ın başına tekrar geçen başkan Dursun Özbek'in ilk işi; Akhisar Belediyespor'la Türkiye Kupası'nı, Başakşehir'le ise Süper Lig'i kazanmış teknik direktör Okan Buruk'la anlaşmak oldu.

İLK SEZONUNDA 2.44 ORTALAMA YAPTI İlk geldiği yıl 36 maçta 88 puan toplayan Cimbom, 2.44'lük puan ortalamasıyla ipi göğüsleyen taraf oldu. Aynı yıl Jorge Jesus'lu Fenerbahçe 2.22'lik puan ortalamasına sahip olurken; Beşiktaş ise 2.16'lık ortalama tutturdu. Bu sezon büyük maçlarda ise Galatasaray 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligde rakiplerine karşı ağırlığını koymaya başladı... Şampiyon olduğu ikinci yıl Fenerbahçe ile kapışan ve diğer takımlarla farkı erkenden açan iki ekip, son haftaya kadar şampiyonluk yarışını sürdürdü. REKORLA GELEN ŞAMPİYONLUK Bu süreçte 38 maçlık periyotta G.Saray 102 puan toplayarak rekor kırdı ve 2.68'lik performansla zirvenin sahibi oldu. Aynı süreçte İsmail Kartal'lı F.Bahçe ise 99 puanla 2.60'lık ortalamasına rağmen ligi ikinci sırada tamamladı. Önceki sezon F.Bahçe'yi 2 maçta da mağlup eden Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe'nin bileğini bükemedi. Büyük maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aslan; puan kayıplarını F.Bahçe'ye karşı yaşadı.

3 YIL 3 ŞAMPİYONLUK 5. YILDIZ! Büyük maçlarda yine farkını ortaya koyan Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak şampiyonluk yolundaki rakibinin puan farkını azaltmasına izin vermedi. Beşiktaş'a karşı da 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan Cimbom, Trabzonspor'a 2 maçta da geçit vermedi. Böylelikle bu sezon da çıktığı 6 büyük maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 18 puanın 13'ünü almasını bildi. Ligin 36. haftasında sahasında Bellona Kayaserispor'u 3-0'lık skorla geçen G.Saray, bitime 2 hafta kala 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.