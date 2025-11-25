Habertürk
        Galatasaray'da Arda Ünyay Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında kızardı!

        Arda Ünyay Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında kızardı!

        Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, Union Saint-Gilloise karşısında 53. dakikada Ismail Jakobs'un yerine oyuna girdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı. Arda, 89. dakikada ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 23:32 Güncelleme: 25.11.2025 - 23:32
        Arda Ünyay ilk maçında kızardı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılarda Senegalli futbolcu Ismail Jakobs sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Müsabakanın 53. dakikasında oyundan çıkan Jakobs'un yerine Teknik Direktör Okan Buruk, genç futbolcu Arda Ünyay'a şans verdi.

        18 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Arda bu sezon daha önce de Süper Lig'de 3 müsabakada oyuna sonradan dahil olmuştu.

        Arda Ünyay ayrıca müsabakanın 89. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Okan Buruk, genç futbolcuyu çıkarken teselli etti.

