Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yusuf Demir

Transfer döneminde çalşmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı...

Sarı-kırmızılı takım, 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir'le yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" denildi.

2022 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve sadece 707 dakika sahada kaldı.