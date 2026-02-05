Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yusuf Demir - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da ayrılık açıklandı: Yusuf Demir

        Galatasaray, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 00:08 Güncelleme: 05.02.2026 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yusuf Demir'de beklenen son!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Transfer döneminde çalşmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşandı...

        Sarı-kırmızılı takım, 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir'le yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir’e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" denildi.

        2022 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda 26 maçta 2 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve sadece 707 dakika sahada kaldı.

        twitter
        ÖNERİLEN VİDEO

        Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü

        Beşiktaş'ta facianın eşiğinden dönüldü: Freni boşalan tır binaya çarptı (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı