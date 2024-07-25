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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da ayrılık! Tete'nin yeni adresi... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da ayrılık! Tete'nin yeni adresi...

        Galatasaray, Tete'nin 4 Milyon 750 Bin Euro'ya Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 11:39 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:51
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        Galatasaray'da ayrılık!
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        Galatasaray, Tete'nin 4.75 milyon Euro karşılığında Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

        İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

        "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

        UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLDİ!

        Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan ve 2. Eleme Turu'nda Bulgaristan'ın Botev Plovdiv takımı ile karşılaşacak Panathinaikos, Tete'yi UEFA kadrosuna dahil etti.

        Panathinaikos, Tete'yi 10 numaralı forma ile UEFA kadrosuna ekledi.

        Sarı-kırmızılı kulübün geçen sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan 24 yaşındaki oyuncu, 45 resmi maça çıkıp 3 gol sevinci yaşadı.

        FIFA'DAN GALATASARAY'A CEZA GELMİŞTİ

        Tete, FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki yabancı futbolcular için 30 Haziran'a kadar tanıdığı tek taraflı sözleşme fesih hakkını kullanarak Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshetmişti. Bonservissiz olarak Galatasaray'a imza atan Tete için Shakhtar cephesi dava açmıştı. FIFA, Shakhtar Donetsk'in Tete transferi hakkında açtığı davada Galatasaray'a ceza vermişti. FIFA, Galatasaray ve Tete'nin "haksız sözleşme feshi" nedeniyle 2 milyon 389 bin euro ceza ödemesine hükmetmişti.

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