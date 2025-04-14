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        Galatasaray'da Bodrum FK mesaisi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:17 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:17
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        Galatasaray'da Bodrum FK mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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