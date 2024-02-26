Süper Lig'in 27. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk ve ekibi de kolları sıvadı. Hafta içinde Prag'ta 4-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılılarda başarılı çalıştırıcı izinlerin ardından oyuncular ile görüştü.

Avrupa'ya veda edilmesinin ardından oyuncularda lige odaklanma sorunu yaşanabileceğini düşünen Buruk ve kurmayları hem yabancı hem de yerli oyuncular ile bir araya geldi.

Önlerinde Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere üç kupa bulunduğunun altını çizen Buruk, Sparta Prag maçını geride bırakmalarını ve artık lige odaklanmaları gerektiğini hatırlattı.