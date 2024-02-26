Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 'Buruk' uyarı: Önümüzde alınabilecek üç kupa var! - Son dakika GS haberleri - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 'Buruk' uyarı!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a yenilen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesinde takımla bir araya geldi ve öğrencilerine uyarılarda bulundu. Avrupa defterinin kapanmasının ardından konsantrasyon sorunu yaşanabileceğini düşünen tecrübeli çalıştırıcı hem yerli hem de yabancı oyuncularla görüşmeler yürüterek önlerinde alınabilecek üç kupa olduğunu vurguladı

        Giriş: 26.02.2024 - 10:20 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buruk uyarı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 27. haftasında bugün Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk ve ekibi de kolları sıvadı. Hafta içinde Prag'ta 4-1 mağlup olarak Avrupa defterini kapatan sarı-kırmızılılarda başarılı çalıştırıcı izinlerin ardından oyuncular ile görüştü.

        Avrupa'ya veda edilmesinin ardından oyuncularda lige odaklanma sorunu yaşanabileceğini düşünen Buruk ve kurmayları hem yabancı hem de yerli oyuncular ile bir araya geldi.

        Önlerinde Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere üç kupa bulunduğunun altını çizen Buruk, Sparta Prag maçını geride bırakmalarını ve artık lige odaklanmaları gerektiğini hatırlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Semih Kılıçsoy fırtınası!
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        Daha 9 yaşında... Amcasını öldürdü!
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 2 oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Adalet Bakanı Tunç'tan Eros açıklaması: Cumhurbaşkanımız 'Nasıl olur' diye beni aradı
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Ege ve Akdeniz'de sağanak alarmı!
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        Doğuş'tan elektriğe hazırlık
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi