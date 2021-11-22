Süper Lig'in 13. haftasında 90+4'te gelen golle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olan Galatasaray, bu sezon 3. büyük maçtan da galibiyetsiz ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, 3 maçın hepsinde öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

4. haftada Trabzonspor'a konuk olan Aslan, 2-0 öne geçse de 2-2 beraberliğe razı oldu. 10. haftada ise Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, ezeli rakibi karşısında 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 2-1'lik üstünlükle mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray'ın öne geçip kaybettiği son büyük maç ise Fenerbahçe karşısında oldu. Kerem'in 16. dakikada attığı golle öne geçen Galatasaray, 31'de Mesut Özil, 90+4'te ise Crespo'nun gollerine engel olamayarak sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın büyük maçlardaki puan kaybı böylece öne geçmesine rağmen 8'i bulurken, yine 2-0 öne geçtiği ve 2-2 biten Kasımpaşa maçı da eklendiğinde kayıp bu sezon 10'a ulaştı.