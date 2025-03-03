Galatasaray'da duraklama dönemi!
Son altı maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray duraklama dönemine girdi. Fenerbahçe'yle olan puan farkı 4'e inen Cimbom'da oynanan futbol ise bir türlü düzelmiyor.
Geride kalan iki sezonda başarıdan başarıya koşan Okan Buruk eleştirilerin hedefinde.
Üst üste iki şampiyonluk yaşayan; kırılmadık rekor bırakmayan Buruk’a yönelik eleştiriler Avrupa’da havlu atılmasının ardından arttı.
Fenerbahçe derbisinde istenilen oyunu sergileyemese de ikili averaj avantajını cebine koyan Cimbom zorlu fikstürün ilk virajında hata yaptı.
Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düştükten sonra 3-2’yi bulan sarı-kırmızılılar son dakikalardaki penaltı golüyle 3-3 berabere kaldı.
Okan Buruk ve öğrencileri Nisan 2023’ten bu yana ligde hiç üst üste iki maçta puan kaybı yaşamamıştı.
Oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Galatasaray; son dört resmi müsabakadan beraberlikle ayrıldı.
Fernando Muslera’nın iki maçlık yükselen performansına rağmen kalesini gole kapatamayan Cimbom, savunmada en kötü Buruk dönemini geçiriyor.
Bu sezon Avrupa’da oynadığı tüm maçlarda gol yiyen Galatasaray, ligde namağlup olmasına rağmen kalesini gole kapamakta zorlanıyor.
Ligde 25 maça çıkan Cimbom’un yediği gol sayısı 25. hafta itibarıyla oynadığı maç sayısını da geçmiş durumda.
Sarı-kırmızılılar geçen sezon 38 haftada yediği gol sayısına ligin bitimine 11 maç kala ulaştı.
Ön alan baskısı haftalardır çalışmayan Galatasaray’da orta sahadaki değişiklik de çare olmadı.
Yeni transferler Eren Elmalı, Frankowski ve Mario Lemina da maç maç katkı sağlasa da sarı-kırmızılıların arızalarını kapatamadı.