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        Galatasaray'da duraklama dönemi!

        Son altı maçının sadece birini kazanabilen Galatasaray duraklama dönemine girdi. Fenerbahçe'yle olan puan farkı 4'e inen Cimbom'da oynanan futbol ise bir türlü düzelmiyor.

        Giriş: 03.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:09
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        Geride kalan iki sezonda başarıdan başarıya koşan Okan Buruk eleştirilerin hedefinde.

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        Üst üste iki şampiyonluk yaşayan; kırılmadık rekor bırakmayan Buruk’a yönelik eleştiriler Avrupa’da havlu atılmasının ardından arttı.

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        Fenerbahçe derbisinde istenilen oyunu sergileyemese de ikili averaj avantajını cebine koyan Cimbom zorlu fikstürün ilk virajında hata yaptı.

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        Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düştükten sonra 3-2’yi bulan sarı-kırmızılılar son dakikalardaki penaltı golüyle 3-3 berabere kaldı.

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        Okan Buruk ve öğrencileri Nisan 2023’ten bu yana ligde hiç üst üste iki maçta puan kaybı yaşamamıştı.

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        Oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Galatasaray; son dört resmi müsabakadan beraberlikle ayrıldı.

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        Fernando Muslera’nın iki maçlık yükselen performansına rağmen kalesini gole kapatamayan Cimbom, savunmada en kötü Buruk dönemini geçiriyor.

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        Bu sezon Avrupa’da oynadığı tüm maçlarda gol yiyen Galatasaray, ligde namağlup olmasına rağmen kalesini gole kapamakta zorlanıyor.

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        Ligde 25 maça çıkan Cimbom’un yediği gol sayısı 25. hafta itibarıyla oynadığı maç sayısını da geçmiş durumda.

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        Sarı-kırmızılılar geçen sezon 38 haftada yediği gol sayısına ligin bitimine 11 maç kala ulaştı.

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        Ön alan baskısı haftalardır çalışmayan Galatasaray’da orta sahadaki değişiklik de çare olmadı.

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        Yeni transferler Eren Elmalı, Frankowski ve Mario Lemina da maç maç katkı sağlasa da sarı-kırmızılıların arızalarını kapatamadı.

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